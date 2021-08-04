В России обвинили ЕС в политизации российских вакцин

«Вместо того, чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — заявил Чижов . По его словам, в ЕС политизируется «практически все, что имеет отношение к России».

По словам дипломата, помимо политизации имеет место и «коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным». Он подчеркнул, что Россия предлагает не только готовую вакцину, но и технологию ее производства, а также напомнил, что на данный момент российские препараты производятся и в других странах.