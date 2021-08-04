Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В России обвинили Евросоюз в политизации вопроса признания российских вакцин

Lenta.ru
1 час назад

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов обвинил европейские страны в политизации вопроса признания российских вакцин. Его слова передает газета «Известия».

В России обвинили ЕС в политизации российских вакцин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместо того, чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны», — заявил Чижов. По его словам, в ЕС политизируется «практически все, что имеет отношение к России».

По словам дипломата, помимо политизации имеет место и «коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным». Он подчеркнул, что Россия предлагает не только готовую вакцину, но и технологию ее производства, а также напомнил, что на данный момент российские препараты производятся и в других странах.

Ранее представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино опроверг признание российской вакцины «Спутник V» через сертификаты о вакцинации этой страны. Он добавил, что «Спутник» признают несколько европейских стран — однако вакцинацию организуют, не рассматривая возможность его использовать.

Экономика,Владимир Чижов,ЕС,газета "Известия",
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители