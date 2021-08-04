Болт, вылетевший после открытия космонавтами люка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», мог остаться после сборочных операций на Земле и не способен навредить МКС, заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Нужные болты на месте. Видимо, если это болт, который был в этом модуле, он, может быть, остался с каких-то сборочных операций. Это опасности никакой не представляет. Станция сделана так, что какие-то посторонние объекты не приводят к тому, что что-то заклинит», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24».

Исполнительный директор добавил, что специалисты по внешнему виду и конструкции болта определят, откуда он и для чего предназначен, передает РИА «Новости».

Крикалев также рассказал о подобных случаях, которые происходили раньше. В некоторых модулях на станции находили стружку, которая оставалась после механической обработки в цехах и которую на Земле распознать было практически невозможно, а в невесомости она «всплывала». С таким явлением, по словам Крикалева, научились бороться, и сейчас модули перед отправкой на МКС детально чистят.

Ранее российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что в «Науке» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт.