Пока вы спали: Мигрантам готовят «правовое гетто»

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Мигрантам готовят «правовое гетто»

Эксперты Форума переселенческих организаций подготовили более 60 замечаний к законопроекту МВД о пребывании в России иностранных граждан. По мнению экспертов, новая Концепция государственной миграционной политики будто бы загоняет мигрантов в гетто, пишет «Независимая газета».

Специалисты обратили внимание на то, что законопроект расплывчато прописывает условия запрета въезда в РФ, а также не предусмотрена реабилитация для провинившихся иностранных граждан. Вопросы у экспертов Форума переселенческих организаций вызвало также создание в каждом субъекте специальной межведомственной комиссии, которая будет принимать решение о праве постоянного проживания в России.

Чижов оценил вероятность принятия Украины в ЕС

Постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов назвал крайне маловероятным вступление в ближайшее время в Евросоюз Украины, Грузии и Молдавии. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», - заметил он.

США вновь приблизились к дефолту

США практически достигли потолка государственного долга, восстановленного в начале августа. Если конгрессмены не договорятся о повышении его уровня, США могут оказаться на грани дефолта. Чем грозит сложившаяся ситуация, разбирались «Известия».

По данным издания, маловероятно, что США откажутся от выплаты по обязательствам кредиторам, так как технический дефолт может грозить совершенно непредсказуемыми последствиями. Однако, если соглашения достичь не удастся, возможно будет приостановлена работа некоторых государственных служб. Это позволит выиграть время и сэкономить деньги.

В России упали продажи автомобилей

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в июле упал примерно на 10%. Об этом со ссылкой на статистику основных игроков сегмента пишет «Коммерсант».

Участники рынка связывают падение продаж с высокой базой прошлого года, дефицитом автомобилей, возникшим из-за проблем с полупроводниками и запасными частями, а также с отпускным сезоном.

Определен «зарплатный пик» в России

Пик зарплат на российском рынке труда приходится на 30–34 года. По данным Росстата, 30–34-летние работники в среднем получают на 10% больше, чем 45–49-летние, и на 20% больше, чем 50–54-летние, пишет «Независимая газета».