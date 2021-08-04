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В России допустили появление налога на мясо

Lenta.ruиещё 5
51 минуту назад

В России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В России допустили появление налога на мясо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политика учета углеродного следа может затронуть и животноводство.

«Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — допустил Песков.

Он добавил, что климатическая повестка способна изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере. Идею обложить мясо налогом высказала ранее компания Beyond Meat. Такая мера заставит людей сократить его потребление, уверен основатель фирмы Итан Браун.

Он считает нужным обложить мясо животного происхождения «пигувианским налогом» — такие выплаты взимаются с предприятий, работа которых приводит к появлению негативных побочных эффектов для общества. По мнению главы Beyond Meat, подобная мера помогла бы развивающимся странам инвестировать в производство растительных источников белка.

Дорогое удовольствие: в мире задумались о введении налога на мясо

Ранее сообщалось, что по экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию, заполонив этим продуктом крупнейший рынок мира.

Экономика,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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