Сланцевая революция, произошедшая в США в начале 2010-х годов, казалось бы, должна была потеснить объёмы поставок обычного природного газа. Однако дороговизна добычи вкупе с отдалённостью европейских территорий сбыта временно затормозила американскую экспансию в континентальные порты. С завершением же строительства двух веток «Северного потока — 2» планы США по вытеснению «Газпрома» с рынка Старого света стали ещё более призрачными. Однако всё не так просто. От амбициозного проекта России в долгосрочной перспективе может проиграть не только Украина, которая наверняка потеряет своё «транзитное» преимущество, но и сама РФ. NEWS.ru попытался разобраться, почему запуск «Северного потока — 2» в обозримом будущем может обернуться против самого бенефициара проекта, а также выяснить, в каком направлении будет развиваться энергетика ведущих европейских стран в ближайшие десятилетия.

Углеводородная «удавка»

В середине июля Еврокомиссия приняла пакет законопроектов под названием Fit for 55, который, в частности, предполагает введение углеводородного налога в странах ЕС уже в 2026 году. Так, в ЕС уже заявили о создании специального фонда с бюджетом 17,5 млрд, который будет помогать отстающим регионам с переходом на более экологичное производство.

Эксперты уже оценили возможные потери российских компаний от нового сбора в пределах 160 млрд рублей в год — и это по самым оптимистичным прогнозам. Аудиторы же из международной организации KPMG придерживались более негативного сценария для отечественной экономики в случае введения углеводородного налога.

По мнению аналитиков, при самом благоприятном раскладе (в случае введения ЕС налога в 2028 году) возможный ущерб для РФ может составить 6 млрд за три года (с 2028-го по 2030-й). Другие же сценарии подразумевают потери в 33,3 млрд в 2025-2030 годах (базовый вариант) и 50,6 млрд при самом драматичном развитии событий (налог будет введён в 2022 году и распространяться не только на прямые, но и косвенные выбросы СO2).

По словам эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, тот факт, что процесс введения трансграничного углеродного налога в ЕС пока проходит стадию доработки, очень важен для российской экономики. Дело в том, что под основные «загрязняющие» отрасли в документе сейчас подразумеваются энергетические и металлургические сектора.

Самые же экспортируемые продукты (нефть и газ) налог ещё не затронул, поэтому у России, по словам аналитика, есть время для того, чтобы вложиться в развитие водородной энергетики. Однако в дальнейшем «удавка» вокруг экономической шеи РФ будет только затягиваться, и времени для диверсификации поставок энергоресурсов у страны с каждым днём становится всё меньше.

Украинское «солнечное» чудо

Изначально было ясно, что главным проигравшим от заключения сделки США и Германии по «Северному потоку — 2» станет украинская газотранспортная система. Географическое положения соседней с Россией страны всегда было её козырем и одновременно камнем преткновения.

Газовая история между Украиной и РФ продолжается на протяжении последних 30 лет — с распада Советского Союза. Каждый из президентов Незалежной, будь то Ющенко, Янукович или же Зеленский, пытались использовать газовой поток из России в своих экономических интересах. С запуском же Nord Stream 2 ситуация кардинально изменилась.

Так, за прошлый год через ГТС Украины в Европы прошло 55 млрд кубометров газа, в 2019-м же этот показатель был на 38% больше. Эксперты связывают сложившуюся тенденцию со строительством новых газопроводов в обход страны, например, «Турецкого потока». Очевидно, что «Северный поток — 2» ещё больше ударит по украинским мощностям.

Однако наибольшая опасность для страны с запуском «Северного потока — 2» будет исходить не от возможного перекрытия транзита через ГТС страны, а от так называемых «зелёных тарифов», а точнее — по невыплатам государством надбавочных стоимостей для местных компаний, пользующихся возобновляемыми источниками энергии (солнечными батареями, ветровыми станциями и другими «чистыми» видами ресурсов).

Реформа, которую украинское правительство ратифицировало в 2018 году, позволила стране за короткий промежуток времени подняться в рейтинге привлекательных для инвестиций государств. Так, согласно отчёту Climatescope 2019, Украина переместилась с 63-й строчки на 8-ю с более чем 10-кратным ростом по объёмам иностранных инвестиций (с $46 млн в 2017-м до $801 млн в 2018-м) — невиданный скачок для постсоветских республик.

Однако мировой экономический кризис, вызванный распространением пандемии коронавируса вкупе с традиционными для Украины проблемами коррупции и неэффективного распределения бюджетных средств, привели к тому, что страна к концу прошлого года накопила изрядные долги по закупкам «зелёного» тарифа, условия которых ( 0,18 за один киловатт) будут действовать в стране до 2030 года.

Так, согласно сведениям госкомпании «Гарантированный покупатель» (главный продавец возобновляемой энергии), общая задолженность оператора системы передачи «Укрэнерго» на начало текущего года составляла порядка 45,9 млрд гривен. В компании не раз говорили о возможном дефолте и просили предоставить государственные кредиты. С подписанием же сделки между США и Германией по «Северному потоку — 2» ситуация на украинском рынке возобновляемой энергии рискует превратиться во взрывоопасный котёл.

«Коварные» гранты из Германии

Именно об угрозе подобного сценария говорил в беседе с NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он подчеркнул «коварное» значение для украинской экономики создание Германией так называемого «Зелёного фонда» с первоначальной капитализацией не менее $175 млн. По словам Фролова, в долгосрочной перспективе выделение дополнительной материальной помощи и без того просевшей госказне создаст в Незалежной эффект замедленной бомбы.

Создание немецкого фонда для стимулирования развития возобновляемых источников энергии на Украине, по сути, может окончательно добить сверхкризисную ситуацию с невыплатами по «зелёным» тарифам. Государство и без помощи ЕС не может выполнить свои обязательства по реформе 2018 года. Вряд ли простые украинцы сильно обрадуются резкому скачку цен на отопление в зимний период, — отметил эксперт.

Он также добавил, что в проекте фонда помощи Украине будут участвовать и американцы, которые пообещали вложить порядка $1 млрд, что ещё больше усугубит уровень платёжеспособности Украины по «зелёным» тарифам. Фролов заметил, что государство за последнее время добилось ощутимых успехов в развитии рынка возобновляемых источников энергии, повысив их долю в национальном ВВП до 7,3%. Однако, по его мнению, растущий глобальный кризис не прошёл мимо Украины стороной и напрямую сказался на той «долговой яме», в которую оказалась страна за последние несколько лет.

На Украине сейчас наблюдается серьёзный энергетический кризис — в разы увеличился рост неплатежей по «зелёным» тарифам. Очередной европейский транш вкупе с финансовой помощью США в перспективе может затронуть не только водородный рынок возобновляемых источников энергии, но и привести к ощутимым последствиям в зимний отопительный период, — заключил Фролов.

По его словам, если в начале энергетической реформы «зелёный» тариф стоил в стране 1,68 гривен, то теперь его стоимость многократно увеличилась и сейчас составляет уже порядка 4 гривен. Фролов отметил, что такие цены в условиях экономического кризиса станут своего рода «удавкой» на шее украинского бюджета.

В то же время для России, по его мнению, эффект от сделки США с Германией по «Северному потоку — 2» не принесёт каких-либо экономических последствий. Дело в том, что этот документ носит сугубо декларативный характер и принят больше «для галочки».

В частности, в нём не указано, какой смысл кроется в так называемых «рычагах давления» на Украину, а также не расшифровывается санкционный контекст. Более того, даже в случае применения в отношении России каких-либо экономических ограничений, европейские и отечественные подрядчики смогут обратиться в международный суд из-за нарушения «Закона о защите инвестиций».

Не думаю, что Германия, как и остальные бенефициары проекта, сильно обрадуется такому развитию событий. Ведь возможная экономическая составляющая искам может достигать нескольких миллиардов евро. В целом же, в сделке США и Германии заявлено больше политических лозунгов, чем конкретно прописанных мер и их последствий, — заявил Фролов.

С ним согласился и замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что в вопросе запуска «Северного потока — 2» дело не дойдёт до применения секторальных санкций.

Германия крайне не заинтересована во введении каких-либо санкций против «Северного потока — 2» и смогла добиться от США смягчения позиции пусть и под давлением реальных факторов, ведь газопровод почти достроен, несмотря на противодействие Америки, включая санкции против поставщиков услуг по строительству, страхованию и сертификации, — подчеркнул он.

Сенаторская «дубина» и мудрость Байдена

Однако за последние дни ситуация вокруг запуска «Северного потока — 2» вновь накалилась. Сенаторы США всю последнюю неделю пытались добиться от Байдена ужесточения позиции по «европейскому» газопроводу, однако смогли достичь сдвига в этом вопросе только к концу месяца, когда проект был уже практически завершён.

В частности, журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик у себя в Twitter сообщил о принятии в США законопроекта, напрямую затрагивающего интересы Nord Stream 2. Согласно нововведениям, Байден лишится права вето касательно применения санкций в отношении России.

В то же время Гривач назвал подобные шаги сенаторов «внутренними разборками» США и призвал не беспокоиться за скорейший запуск газпромовского проекта. По его словам, в Америке всегда происходили подобные стычки между представителями оппозиции и администрацией президента. Однако, когда дело затрагивает интересы самой Америки, эти разногласия сходят на нет.

Тема отношений с Россией в Америке уже давно используется в качестве дубины. Обычно палки в колёса вставляют представители оппозиции (Демократическая партия США — NEWS.ru), их действия направлены против действующей администрации. В то же время американцы, конечно, продолжат противодействовать российско-европейскому сотрудничеству, используя весь спектр доступных инструментов, — заключил он.

С экспертом можно и не соглашаться, но, если внимательнее взглянуть на предысторию запуска «Северного потока — 2», то становится ясно, что США не будут вставлять палки в колёса налаживающимся отношениям с ключевыми европейскими партнёрами — такими как Германия. После множества «ляпов» предыдущей администрации во главе с Дональдом Трампом с его лозунгом «Америка превыше всего», когда Штаты, казалось бы, полностью «ушли в себя», поговаривая даже о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества по линии НАТО-Вашингтон, следующий президент (Джо Байден) поставил себе основной задачей восстановление связей со странами Старого света.