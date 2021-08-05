Байден "раздал" американцам миллионы долларов

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив, что в некоторых штатах в качестве поощрения за прививку от коронавируса выдают по 100 тысяч долларов. Расшифровка речи Байдена опубликована на сайте Белого дома, передает "Москва 24".
"Есть места, где поощрения за прививку достигают 100 тысяч... 100 тысяч? Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", – пошутил президент над собственной оговоркой.
Байден отметил, что даже вознаграждения в размере 100 долларов способствуют увеличению темпов вакцинации в стране. Также он назвал новую волну коронавируса в США трагедией, которой можно было бы избежать благодаря вакцинации.
В Соединенных Штатах на текущей неделе зафиксировали рекордный за последние пять месяцев уровень заболеваемости коронавирусом.