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Байден перепутал цифры и "раздал" американцам миллионы долларов

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив, что в некоторых штатах в качестве поощрения за прививку от коронавируса выдают по 100 тысяч долларов. Расшифровка речи Байдена опубликована на сайте Белого дома, передает "Москва 24".

Байден "раздал" американцам миллионы долларов
Фото: ReutersReuters

"Есть места, где поощрения за прививку достигают 100 тысяч... 100 тысяч? Это было бы слишком хорошо. Я бы тогда сам вакцинировался раза три", – пошутил президент над собственной оговоркой.

Байден отметил, что даже вознаграждения в размере 100 долларов способствуют увеличению темпов вакцинации в стране. Также он назвал новую волну коронавируса в США трагедией, которой можно было бы избежать благодаря вакцинации.

В Соединенных Штатах на текущей неделе зафиксировали рекордный за последние пять месяцев уровень заболеваемости коронавирусом.

Экономика,Джозеф Байден,Москва24,
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