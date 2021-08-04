Действия Китая привели к падению цен на нефть

Цена нефти Вrent опустилась ниже 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Октябрьские фьючерсы снизились на 2,14 процента, до 70,8 доллара за баррель, по состоянию на 16:40 по московскому времени. Сентябрьские фьючерсы WTI упали на 2,18 процента, до 68,3 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются под давлением из-за вспышки коронавируса в Китае, где в некоторых провинциях были ужесточены карантинные меры. Это может оказать влияние на спрос в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире.