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Цены на нефть упали из-за Китая

Lenta.ru
49 минут назад

Цена нефти Вrent опустилась ниже 71 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Действия Китая привели к падению цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Октябрьские фьючерсы снизились на 2,14 процента, до 70,8 доллара за баррель, по состоянию на 16:40 по московскому времени. Сентябрьские фьючерсы WTI упали на 2,18 процента, до 68,3 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются под давлением из-за вспышки коронавируса в Китае, где в некоторых провинциях были ужесточены карантинные меры. Это может оказать влияние на спрос в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире.

Ранее сообщалось, что российское правительство создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на нефть и газ на фоне развития альтернативной энергетики. В настоящее время более 50 процентов российского экспорта приходится на топливно-энергетические товары.

Правительство РФ подумает, как отказаться от нефти и газа

Экономика,Правительство РФ,
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