Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) временно приостановить ревакцинацию от коронавируса. По словам специалиста, это связано с тем, что на данный момент необходимо привить как можно большее число людей, чтоб остановить распространение инфекции.

Странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. Об этом 4 августа заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он называет по меньшей мере 10 процентов вакцинированных среди населения каждой страны.

Актуально для стран третьего мира

Как отметил Кондрахин, мораторий на ревакцинацию от коронавируса актуален прежде всего для стран, которые не успели получить вакцину в принципе. Врач считает, что перед тем, как прививаться по второму кругу, стоит дать возможность пройти первый этап всему миру.

«Для начала следует вакцинировать как можно большее число людей, ведь приезжие из других стран могут разносить инфекцию даже в те государства, где большая часть уже ревакцинирована. Возможно, когда мы полностью привьем всех, второй этап и не понадобится, потому что мы закроем путь хождения вируса. В этом суть», — считает специалист.

Кондрахин подчеркнул, что при таком несправедливом распределении вакцины защищена будет только незначительная часть людей. Кроме того, когда число антител у привитых начнет уменьшаться, они снова будут подвержены опасности, так как невакцинированные по-прежнему будут представлять угрозу для окружающих.

«Мы должны посмотреть, есть ли вообще необходимость в повторной вакцинации. И здесь мое мнение совпадает с ВОЗ — лучше для начала привить всех поголовно и посмотреть на результат», — резюмировал врач.