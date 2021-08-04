Суд признал ФБК экстремистской организацией

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, также признан Минюстом иностранным агентом) экстремистской организацией, передает РИА «Новости».

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Суд также подтвердил решение Мосгорсуда о запрете деятельности ФБК в России. Сегодня решение вступило в силу.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, слушателей допустили лишь до оглашения решения.

Юристы ФБК заявили о намерении обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

«Суда не получилась. Конечно обжаловать будем, чтобы в том числе дойти до ЕСПЧ, когда пройдем все национальные инстанции. Сначала мы обратимся в Кассационный суд общей юрисдикции», - заявил адвокат Иван Павлов.

В июне Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Алексея Навального экстремистскими организациями и ликвидации этих структур.

Как пояснили в прокуратуре, «под прикрытием либеральных лозунгов» организации занимались «формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а их фактическими целями являлось «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.