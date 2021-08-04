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"Выданная" замуж дочь Пескова объяснила отношение к свадьбе

Вероника Полынина
1 час назад

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опровергла информацию о своей якобы предстоящей свадьбе на Сардинии и заявила, что вообще не собирается приглашать гостей на торжество.

"Выданная" замуж дочь Пескова объяснила отношение к свадьбе
Фото: InstagramInstagram

«Я хочу опровергнуть информацию о якобы предстоящей свадьбе на Сардинии и разъяснить свое отношение к подобным мероприятиям», - написала Пескова в Instagram.

21-летняя Елизавета отметила, что не афиширует свою личную жизнь с тех пор, как у нее появились первые серьезные отношения.

«Свадьба для меня всегда была чем-то очень интимным и сокровенным. Никогда в жизни я не хотела делать из своего бракосочетания публичный праздник и шоу с журналистами», - добавила она.

По словам Песковой, она никогда не пригласила бы на свадьбу «сотни гостей», как писали в СМИ. Она отметила, что «друзей так много не бывает», а «звать всех подряд ради тусовки» не соответствует ее видению жизни. Девушка допустила, что пригласит на торжество только родственников.

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Елизавета добавила, что семья для нее – «святое», и она не станет превращать ее в реалити-шоу.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Елизавета Пескова готовится к пышной свадьбе с бизнесменом Русланом Голбазовым. Журналисты выяснили, что торжество должно пройти на Сардинии, и на него приглашены сотни гостей. Отец Елизаветы Дмитрий Песков заявил, что не в курсе планов своей дочери. Мать «невесты» Екатерина Солоницкая комментариев по этому поводу не дала и даже удалила свой аккаунт в Instagram.

Экономика,Елизавета Пескова,Дмитрий Песков,
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