Производители одежды предупредили о миллиардных убытках

Влиятельные владельцы швейных фабрик в Бангладеш предупредили о катастрофических последствиях, если заказы для иностранных брендов не будут выполнены вовремя. Поэтому власти разрешат экспортным фабрикам возобновить работу, несмотря на рекордную смертность от COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

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Власти решили закрыть фабрики, офисы, транспорт и магазины с 23 июля по 5 августа и на неделю ввести режим самоизоляции, поскольку число заражений коронавирусом и смертность достигли рекордного уровня.

Вице-президент Ассоциации производителей и экспортеров трикотажных изделий в Бангладеш Мохаммад Хатем заявил, что экспортные заказы на сумму около трех миллиардов долларов окажутся под угрозой, если фабрики не откроются. В этом случае бренды перенаправят свои заказы в другие страны.

По этой причине больше 4 500 фабрик, где работает свыше четырех миллионов человек, возобновляют свою деятельность. Сотни тысяч рабочих стекаются в крупные города Бангладеш.