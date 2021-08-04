«Еврохим» сделает скидки для фермеров

Компания «Еврохим» окажет дополнительную поддержку российскому агропромышленному комплексу в период до завершения осенних полевых работ, сообщили в пресс-службе компании.

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В дополнение к ранее принятому решению о замораживании цен на основные виды минеральных удобрений «Еврохим» объявил о предоставлении 10-процентной скидки на удобрения для крестьянских (фермерских) и овощеводческих хозяйств, которые в этом году понесли ущерб из-за погодных аномалий – засух, наводнений и пожаров.

Кроме того, скидку в размере 5% получат все фермерские хозяйства и предприятия, выращивающие овощи из так называемого «борщевого набора».

Таким образом, максимально льготные условия получат сельхозпроизводители, пострадавшие как от природных чрезвычайных ситуаций, так и от ухудшения экономической ситуации вследствие пандемии коронавируса.

Скидки будут распространяться на основные удобрения, которые используются в период осенних посевных работ, – аммофос, удобрения NPK и аммиачную селитру.