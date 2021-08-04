Скончался кинорежиссер Александр Аравин

Кинорежиссёр Александр Аравин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Фото: fsb.ru fsb.ru

Причины смерти не называются.

В творческом багаже Аравина было около 30 работ в качестве режисс1ра и сценариста. Среди них такие фильмы и сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Пираньи», «Команда восемь», «Лекарство против страха», «Доброе имя» и другие.

Александр Аравин в 1993 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где учился в мастерской Александра Кайдановского. В 1994 году он представил свой первый художественный фильм «Письма в прошлую жизнь».