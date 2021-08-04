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Скончался кинорежиссер Александр Аравин

News.ru
1 час назад

Кинорежиссёр Александр Аравин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Скончался кинорежиссер Александр Аравин
Фото:  fsb.ru fsb.ru

Причины смерти не называются.

В творческом багаже Аравина было около 30 работ в качестве режисс1ра и сценариста. Среди них такие фильмы и сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Пираньи», «Команда восемь», «Лекарство против страха», «Доброе имя» и другие.

Александр Аравин в 1993 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров, где учился в мастерской Александра Кайдановского. В 1994 году он представил свой первый художественный фильм «Письма в прошлую жизнь».

Союз кинематографистов РФ принёс соболезнования родным и близким режиссёра.

Экономика,Александр Кайдановский,Александр Аравин,
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