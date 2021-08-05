Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля

Газета.Ruиещё 2
21 минуту назад

Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота.

Британия передаст Украине два противоминных корабля
Фото: WikipediaWikipedia

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу британского флота. "Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиною в 175 тыс. миль в течение 21 года для "Рэмзи" и 185 тыс. миль за 20 лет для "Блита", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", — указано в сообщении.

Передача этих кораблей ВМС Украины запланирована после завершения ремонтных работ, добавили в пресс-службе.

Экономика,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители