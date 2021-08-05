Британия передаст Украине два противоминных корабля

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу британского флота. "Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиною в 175 тыс. миль в течение 21 года для "Рэмзи" и 185 тыс. миль за 20 лет для "Блита", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", — указано в сообщении.