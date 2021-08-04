Роскомнадзор заблокировал СМИ российского олигарха

Решение об этом, по данным сервиса проверки доступа к сайтам на портале РКН, принято по требованию Генпрокуратуры РФ. Ранее в реестр физлиц-иноагентов попали журналисты Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Они работали с изданиями «Открытые медиа» и «Проект Медиа». Последнее признано нежелательным в РФ по решению Генпрокуратуры РФ.