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Роскомнадзор заблокировал СМИ российского олигарха

Ura.Ru
51 минуту назад

Роскомнадзор заблокировал проект российского предпринимателя, общественного и политического деятеля Михаила Ходорковского — издание «Открытые медиа». Доступ к сайту ограничен на территории России.

Роскомнадзор заблокировал СМИ российского олигарха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение об этом, по данным сервиса проверки доступа к сайтам на портале РКН, принято по требованию Генпрокуратуры РФ. Ранее в реестр физлиц-иноагентов попали журналисты Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак. Они работали с изданиями «Открытые медиа» и «Проект Медиа». Последнее признано нежелательным в РФ по решению Генпрокуратуры РФ.

Чем занимается старший сын Ходорковского, живущий в США

Экономика,Илья Рождественский,Михаил Ходорковский,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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