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В Минздраве объяснили последствия моратория на ревакцинацию от COVID

Вероника Полынина
19 минут назад

Вод моратория на ревакцинацию может привести к росту числа смертей от COVID-19, считает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике Уральского Федерального округа Сергей Токарев.

В Минздраве объяснили последствия моратория на ревакцинацию от COVID
Фото: ReutersReuters

«В условиях распространения штамма „дельта“, которое происходит сейчас, приостановление повторной вакцинации приведет к смертности от коронавируса», - заявил он изданию «Ура.ру», комментируя рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести до конца сентября временный мораторий на ревакцинацию из-за неравного доступа к вакцинам от COVID-19 в мире.

По словам Токарева, в условиях наблюдаемого в настоящий момент «эпидемиологического пожара» Минздрав обязан предлагать повторно вакцинироваться, иначе «от нашего коллективного иммунитета начнет отваливаться хвост».

Специалист отметил, что предложение ВОЗ преследует благие цели, но стране в первую очередь необходимо думать о благополучии своих граждан.

В свою очередь, руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского Александр Бутенко заявил, что пока нет исследований о том, как повторная вакцинация от коронавируса влияет на статистику заболеваемости.

Он подчеркнул, что такие данные могут появиться только после того, как будет проведен сравнительный анализ эффективности после двух прививок и после ревакцинации.

«Считается, что снижается уровень антител через полгода. После ревакцинации появляется повышенный уровень антител и следственно иммунитет», - сказал Бутенко, отметив, что следовать рекомендации ВОЗ необязательно.

Ранее в среду, 4 августа, ВОЗ потребовала ввести мораторий на ревакцинацию и отправить излишки вакцин в развивающиеся страны. Еще в мае организация призывала обеспечить к концу сентября вакцинацию как минимум 10% населения в каждой стране мира. Чтобы достичь этой цели, по мнению ВОЗ, развитым странам нужно отказаться от ревакцинации как минимум до конца сентября.

Экономика,Сергей Токарев,Александр Бутенко,Минздрав РФ,ВОЗ,
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