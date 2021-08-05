Врачи засомневались в невосприимчивости некоторых людей к COVID

Генетическая невосприимчивость к коронавирусу не доказана, надежно защитить от инфекции может только прививка. Такое мнение высказал заслуженный врач России Михаил Каган.

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«Пока это является все-таки предметом научных изысканий. Стойких доказательств того, что какие-то гены дают защиту, нет, и поэтому я бы не стал уповать на какую-то свою защищенность», - сказал он «Пятому каналу».

Специалист отметил, что тоже придерживается мнения о некой генетической невосприимчивости к COVID-19, однако «мнение не является доказательством», и пока все это предмет фантазий.

Каган допустил, что в будущем ученые разработают тесты на гены, которые являются препятствием для заражения коронавирусом. Однако до этих пор «никто из тех, кто не привит, не может считать себя защищенным».

«Я считаю, что любым людям, даже тем, которые пока не заболели, находясь в опасных ситуациях, нельзя быть уверенным в том, что они в абсолютной безопасности, пока они не привиты», - заключил врач.