Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады, поскольку американские нефтепереработчики рыщут по всему миру в поисках сырья, чтобы удовлетворить растущий спрос на моторное топливо, сообщает Bloomberg.

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Согласно правительственным данным, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США от своего бывшего противника в период холодной войны вырос на 23% в мае, до 844 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем.

Россия стала излюбленным поставщиком для американских производителей топлива в основном потому, что она производит много полурафинированных масел, таких как Mazut 100, — идеального сырья для американских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших перерабатывать вязкую нефть из Венесуэлы и Ближнего Востока. Поставки из латиноамериканской страны иссякли из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.