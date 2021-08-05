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Bloomberg: Россия занимает второе место среди иностранных поставщиков нефти в США

BFM.RUиещё 2
1 час назад

Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады, поскольку американские нефтепереработчики рыщут по всему миру в поисках сырья, чтобы удовлетворить растущий спрос на моторное топливо, сообщает Bloomberg.

Россия вышла на 2-е место среди экспортеров нефти в США
Фото: ReutersReuters

Согласно правительственным данным, импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США от своего бывшего противника в период холодной войны вырос на 23% в мае, до 844 тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем.

Россия стала излюбленным поставщиком для американских производителей топлива в основном потому, что она производит много полурафинированных масел, таких как Mazut 100, — идеального сырья для американских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших перерабатывать вязкую нефть из Венесуэлы и Ближнего Востока. Поставки из латиноамериканской страны иссякли из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

Рост поставок из России происходит, несмотря на растущую неприязнь между Вашингтоном и Кремлем по поводу спорного трубопровода, по которому газ будет транспортироваться в Германию. Но в отсутствие реальных санкций американские компании не связаны дипломатическими и геополитическими целями Белого дома.

Экономика,ОПЕК,Bloomberg,
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