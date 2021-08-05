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Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

News.ruиещё 1
31 минуту назад

Отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Об этом пишет РИА Новости.

Запад призвал РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Фото: Wang Jiangang/Xinhua/Global Look PressWang Jiangang/Xinhua/Global Look Press

Заявление семи стран было распространено в СБ ООН. Оно приурочено к очередной годовщине событий августа 2008 года. Тогда РФ признала обе республики, отразив вооружённую агрессию против них со стороны Грузии.

Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, — говорится в заявлении.

Документ подписали шесть стран НАТО — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания. Они осудили РФ за незаконное, по их мнению, военное присутствие в двух республиках и обвинили в действиях, направленных на аннексию.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал подобное выступление «фантомными болями», поскольку независимость Абхазии и Южной Осетии является реальностью, которую нельзя игнорировать.

Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года после вооружённой агрессии со стороны Грузии.

Экономика,Дмитрий Полянский,НАТО,Совбез ООН,ООН,РИА Новости,
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