Запад призвал РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Wang Jiangang/Xinhua/Global Look Press Wang Jiangang/Xinhua/Global Look Press

Заявление семи стран было распространено в СБ ООН. Оно приурочено к очередной годовщине событий августа 2008 года. Тогда РФ признала обе республики, отразив вооружённую агрессию против них со стороны Грузии.

Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, — говорится в заявлении.

Документ подписали шесть стран НАТО — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также примкнувшая к ним Албания. Они осудили РФ за незаконное, по их мнению, военное присутствие в двух республиках и обвинили в действиях, направленных на аннексию.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал подобное выступление «фантомными болями», поскольку независимость Абхазии и Южной Осетии является реальностью, которую нельзя игнорировать.