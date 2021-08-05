Бразилия рассчитывают на "Спутник V" в борьбе со штаммом "дельта"

Консорциум северо-восточных штатов Бразилии, договорившихся ранее с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о покупке вакцины от коронавируса "Спутник V", рассчитывает на то, что использование препарата позволит сдержать распространение в стране дельта-штамма. Об этом ТАСС сообщил в среду губернатор штата Пиауи Уэллингтон Диас, возглавляющий это объединение.

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"Не понимаю причин все новых и новых осложнений расширения [перечня одобренных] вакцин и [программы] вакцинации. <...> Необходимо разрешить импорт и использование "Спутника V", исследования которого говорят о его высокой эффективности в сдерживании варианта "дельта", - заявил политик. "Мы все еще фиксируем большое количество смертей, и нам нужно ускорить вакцинацию. Но нам нужно больше вакцин", - добавил он.

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Диас напомнил, что в штате Рио-де-Жанейро каждый четвертый положительный тест на коронавирус приходится на вариант "дельта", а в его одноименной столице этот показатель почти вдвое выше (45%). "Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро - это центры, связывающие всю Бразилию <...> Нужно сдержать этот штамм и избежать его распространения по всей Бразилии", - пояснил губернатор.

В начале июня Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило импорт и ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" в количестве, не превышающем 1% численности населения штатов, куда препарат будет поставляться. Как полагают в регуляторе, этого достаточно для организации вакцинации на начальном этапе с последующим предоставлением ему отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных регулятор впоследствии примет решение о последующих поставках.

В середине июля глава Минздрава Марселу Кейрога заявил о готовности ведомства оказать властям штатов помощь в проведении местных исследований эффективности "Спутника V", как того требует регулятор. В самом ведомстве при этом считают более приоритетным "получение уже приобретенных доз [других вакцин]", однако не исключают возможности использования российской вакцины в будущем после ее регистрации в Anvisa.