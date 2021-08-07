Главу МИД Швеции обвинили в раскрытии гостайны российским пранкерам

Пранкеры позвонили Анн Линде от имени супруги Алексея Навального Юлии и соратника Леонида Волкова . В ходе беседы они, в частности, попросили о финансировании ФБК (экстремистская организация, запрещённая в России, признана иноагентом), занимающейся «новым расследованием в отношении российских чиновников».

Линде ответила, что у Стокгольма «есть деньги на поддержку гражданского общества» в размере 38 млн евро. Эта сумма рассчитана на пять лет. Дипломат предложила собеседникам связаться с ними напрямую или через посольство, так как сама она «не в курсе технических деталей этих вопросов».