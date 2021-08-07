Главу МИД Швеции обвинили в раскрытии гостайны российским пранкерам

Обозреватель шведской газеты Ttela Руне Ланестранд подвергла резкой критике министра иностранных дел страны, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли российские пранкеры Вован и Лексус.
Пранкеры позвонили Анн Линде от имени супруги Алексея Навального Юлии и соратника Леонида Волкова. В ходе беседы они, в частности, попросили о финансировании ФБК (экстремистская организация, запрещённая в России, признана иноагентом), занимающейся «новым расследованием в отношении российских чиновников».
Линде ответила, что у Стокгольма «есть деньги на поддержку гражданского общества» в размере 38 млн евро. Эта сумма рассчитана на пять лет. Дипломат предложила собеседникам связаться с ними напрямую или через посольство, так как сама она «не в курсе технических деталей этих вопросов».
Журналистка в своём материале для Ttela заявила, что министр раскрыла пранкерам подробности внешнеполитической игры Евросоюза и политических сделок между странами.
Неужели у нас такой безнадёжно тупой министр иностранных дел, что её настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдаёт государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные? — задалась риторическим вопросом Ланестранд.