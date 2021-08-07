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Глава МИД Швеции раскрыла гостайну российским пранкерам

News.ruиещё 4
37 минут назад

Обозреватель шведской газеты Ttela Руне Ланестранд подвергла резкой критике министра иностранных дел страны, председателя ОБСЕ Анн Линде, которую разыграли российские пранкеры Вован и Лексус.

Главу МИД Швеции обвинили в раскрытии гостайны российским пранкерам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пранкеры позвонили Анн Линде от имени супруги Алексея Навального Юлии и соратника Леонида Волкова. В ходе беседы они, в частности, попросили о финансировании ФБК (экстремистская организация, запрещённая в России, признана иноагентом), занимающейся «новым расследованием в отношении российских чиновников».

Линде ответила, что у Стокгольма «есть деньги на поддержку гражданского общества» в размере 38 млн евро. Эта сумма рассчитана на пять лет. Дипломат предложила собеседникам связаться с ними напрямую или через посольство, так как сама она «не в курсе технических деталей этих вопросов».

Журналистка в своём материале для Ttela заявила, что министр раскрыла пранкерам подробности внешнеполитической игры Евросоюза и политических сделок между странами.

Неужели у нас такой безнадёжно тупой министр иностранных дел, что её настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдаёт государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные? — задалась риторическим вопросом Ланестранд.

Она также назвала лицемерием ситуацию, при которой местные СМИ практически ежедневно пугают шведов, что Москва может повлиять на обстановку в стране, а в то же время глава МИД откровенно рассказывает о том, что деньги налогоплательщиков негласно направляются на счета в РФ.
Экономика,Алексей Навальный,Леонид Волков,МИД,ЕС,ОБСЕ,
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