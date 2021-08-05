Как Медведев не дал Закавказью "превратиться в пороховую бочку"

Независимость Южной Осетии Москва признала в августе 2008-го года. 12 лет спустя, в 2020, тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что произошло это, потому что «в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку», приводит его цитату РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2011 году бывший президент Медведев заявил, что никогда не простит президенту Грузии Михаилу Саакашвили преступлений, совершенных против граждан России и высказался за создание международного суда над Саакашвили.

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"По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая наших миротворцев", - заявил он РБК.

В июле 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «запад пытается создать вокруг России пояс нестабильности» из стран, окружающих страну. По его словам, пояс включает в себя Белоруссию, Украину и страны Закавказья, на которых были «обкатаны» методики цветных революций.

"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", – цитирует Лаврова "Спутник. Грузия".

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал признание независимости Южной Осетии «шагом вперед», сообщает РИА "Новости". Он также отметил, что ситуация в Закавказье даже сложнее чем на Балканах, так как косовские албанцы готовы жить в Сербии, а вот жители Южной Осетии с грузинами — нет.

"В любом случае в ближайшие несколько лет Абхазия станет независимым государством", - добавил Жириновский.

1 августа 2019 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит возможность признания геноцидом действия грузинских властей в 1920 году по отношению к югоосетинскому населению.

Президент России Владимир Путин также отметил, что жесткость, с которой действовали грузинские власти в 1919 и 1920 годах "это именно то, что сегодня называется геноцидом".

Вопрос о независимости Абхазии и Южной Осетии существует с момента развала СССР. Война за независимость Абхазии от Грузии проходила в 1992-1993 годах и унесла жизни порядка 8000 человек. В составе абхазских сил тогда сражался ставший известным позже за свои действия в Чечне террорист Шамиль Басаев.