Обзор иноСМИ: «Молдавия повернулась спиной к Москве»

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«Молдавия повернулась спиной к Москве»

Пророссийские силы в Молдавии потерпели сокрушительное поражение после того, как и президентские, и парламентские выборы выиграли представители прозападных сил. Президент Майя Санду и ее партия сделали ставку на молодых молдаван, которые лучше знают румынский, чем русский язык, и работают по всей Европе, пишет France Culture.

Однако, по данным издания, для России еще не все потеряно, так как скоро пройдут выборы в Гагаузской автономии, жители которой тяготеют в Москве.

Украинские синхронистки заявили о дружбе с россиянками

Завоевавшие бронзу на Олимпиаде в Токио украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заявили на пресс-конференции, что дружат с победительницами - россиянками и прекрасно понимают, как сложно им было выиграть, пишет «Обозреватель».

При этом на Украине осудили спортсменок, отметив, что их слова о россиянках стали «ощутимым ударом по международным позициям» страны.

«Переворот» в Тунисе угрожает позициям Эрдогана

Действия президента Туниса Каиса Саида, взявшего Тунис под полный контроль и резко ослабившего позиции исламистской партии «Ан-Нахда», являются ударом для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ливанское издание Al Mayadeen.

В статье подчеркивается, что ограничение роли находящейся под турецким влиянием «Ан-Нахды» и ее отстранение от власти, наряду с провалом политики Турции в Египте, так или иначе затронут как Ливию, так и Сирию. При этом потеря Сирии грозит режиму Эрдогана и проблемами в Турции, подчеркнуло издание.

Украина определилась с энергетической стратегией

Кабинет министров Украины утвердил новую энергетическую стратегию страны до 2025 года. В документе рассматриваются три возможных сценария: приоритетный, отсутствие изменений и «недружественное влияние» России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Приоритетом названа «позитивна трансформация», которая предусматривает разрыв связей с энергосистемами России и Белоруссии, полную синхронизацию с энергорынком Европы, более активное использование возобновляемых источников энергии, а также персонализированную защиту малоимущих украинцев. При этом в стратегии указано, что финансирование будет идти за счет госбюджета (в рамках возможностей), местных бюджетов и «других источников».

В Великобритании нашли «потерянный» план борьбы с пандемией

В правительстве Великобритании нашли составленный еще в 2005 году документ с рекомендациями по борьбе с распространением тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Британские политики заявили, что если бы этот план был реализован в начале пандемии коронавируса, то «десятки тысяч жизней можно было бы спасти», пишет The Independent.