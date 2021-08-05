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Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «все уже устали»

Lenta.ru
10 минут назад

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином заявил, что все уже устали от темы коронавируса, но необходимо реагировать на меняющуюся ситуацию. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 5 августа.

«Все уже устали»: Путин описал ситуацию с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понятно, что все уже подустали от всех этих тем и разговоров на этот счет. Тем не менее мы должны реагировать на изменяющуюся ситуацию», — сказал глава государства, попросив начать совещание с доклада главы Минздрава Михаила Мурашко.

Министр здравоохранения в свою очередь доложил, что ситуация стабилизируется. По его словам, к настоящему моменту против COVID-19 привились 38,9 миллиона человек.

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За последние сутки в РФ выявили 23 120 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (3227), в Санкт-Петербурге (1911), Московской области (1287) и Нижегородской области (552). Общее число заражений с начала пандемии составило 6 379 904.

Экономика,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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