"Останавливали наркотики": что происходит на границе Белоруссии и Литвы

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы стал одним из важнейших событий на территории Восточной Европы в 2021 году, ознаменовав собой очередной виток противостояния Минска и стран ЕС. О хронологии и сути проблемы, а также возможных последствиях происходящего сейчас на границе двух бывших советских республик – в материале «Рамблера».

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В мае 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что пограничные силы его страны больше не будут препятствовать пересечению мигрантами границы с Европейским союзом. Озвучено это решение было в качестве ответной меры на принятые ЕС санкции за принудительную посадку властями Белоруссии самолета Ryanair, на котором находился редактор оппозиционного белорусского telegram-канала nexta Роман Протасевич.

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Сам Лукашенко в своей речи в Брестской крепости на церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны заявил, что действия Минска оправданы и являются ответом на «гибридную войну», которую развязали страны Запада.

"Сегодня они (страны Запада) взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?", - цитирует Лукашенко «Интерфакс».

По данным литовских властей, количество незаконно пересекающих белорусско-литовскую границу мигрантов выросло более чем в 20 раз по сравнению с прошлым годом, а общее их количество на начало июля превысило 1500 человек.

При этом в 2020 году количество пересекших границу нелегальных мигрантов составило 81 человек, в 2019 году – 46 и 104 – в 2018, сообщает Politico.

Кризис обострился настолько, что 2 июля власти Литвы объявили о введении в стране чрезвычайного положения. А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис направился с визитом в Ирак и Турцию, чтобы обсудить с правительствами этих стран вопрос контроля над миграционными потоками.

“Через два часа я сажусь на самолет в Анкару, а оттуда лечу в Багдад. Мои ключевые задачи в обеих столицах-провести переговоры о сокращении потоков и их возвращении, особенно в Ирак”, - приводит слова министра Литовское национальное телевидение.

В Вильнюсе считают, что Белоруссия использует миграционный кризис в своих интересах и специально пропускает мигрантов через границу для оказания давления на соседей.

7 июля литовский премьер премьер Ингрида Шимоните объявила о начале строительства стены на границе между странами. Также литовские власти привлекли силы армии и МВД для усиления патрулирования границы, сообщает Reuters.

6 июля Шимоните встречалась с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, где обвинила Минск в «гибридной атаке». Она также подчеркнула, что Литва в сложившейся ситуации защищает не только свои границы, но и границы всей Европы.

«Мы охраняем не только литовскую границу, но и внешние границы ЕС», — приводит ее слова Associated press.

Строящаяся стена должна будет иметь протяженность в 550 километров, а ее строительство обойдется в $41 млн.

«Мы посылаем четкий сигнал, что в Литву не будет легко попасть, мы не та страна, которая будет терпеть то, что творит белорусский режим», - приводит LRT слова главы МВД Литвы Агне Билотайте.

Участвовать в строительстве стены планирует и Украина, власти которой приняли решение поставить Литве недостающую колючую проволоку.

«Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы помочь укрепить ее границу. Наш друг и союзник по Люблинскому треугольнику всегда может рассчитывать на нас», - сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Наплыв мигрантов становится причиной беспорядков. 26 июля приезжие устроили бунт в лагере временного содержания, расположенном в Алитусском районе. Его причиной стали плохие условия содержания и медицинского обслуживания, а спровоцировал приезд журналистов.

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – цитирует мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса издание Delfi.ru.

Другой бунт произошел 2 августа в лагере на Руднинкайском полигоне, об этом сообщало агенство Delfi со ссылкой на МВД Литвы. По информации издания приезжие были недовольны условиями содержания.

"Я покинул свою страну ради лучшей жизни. Но у меня на родине было гораздо лучше, чем здесь", – цитирует Delfi одного из протестующих.

Поток мигрантов стал настолько сильным, что 12 июля Европейское пограничное агентство Frontex сообщило о проведении спецоперации на границе Белоруссии и Литвы. Запрос на ее проведение Вильнюс направил еще 10 числа. В рамках спецоперации на территорию Литвы были направлены дополнительные силы пограничников, спецтеника, в том числе патрульные автомобили, а также специально обученные сотрудники, которые должны вести переговоры с мигрантами.

На этом фоне к возможному миграционному кризису приготовились и власти Эстонии. Министр внутренних дел Кристьян Яани рассказал, что полицией страны разработаны три плана действия, самый экстремальный из которых подразумевает закрытие южной границы страны с Латвией. В целом министр отметил, что Эстония хорошо готова к любому варианту развития событий, передает издание ERR.

В данный момент страны ЕС уже рассматривают введение новых санкций по отношению к Минску в случае, если власти Белоруссии не остановят поток мигрантов. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Как сообщает Polske Radio 24, Рау считает происходящее на границе Литвы «нападением на общие границы ЕС самым организованным образом».

Он также подчеркнул, что считает действия режима Лукашенко бизнесом и считает, что кроме политических целей тот преследует и чисто финансовые.