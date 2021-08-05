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Обязательная вакцинация для туристов будет введена в США

Елена Прошина
30 минут назад

После того, как темпы заболеваемости COVID-19 начнут снижаться, власти США планируют ввести новую схему для въезда в страну. Основным принципом будет обязательная вакцинация, после поэтапного смягчения ограничений.

Обязательная вакцинация для туристов будет введена в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новый план, согласно которому почти все иностранцы, прибывшие в США, должны полностью вакцинироваться против короновирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Власти США намерены возобновить международный туризм, который будет способствовать развитию бизнеса для большинства авиакомпаний и туриндустрии. Впрочем, Вашингтон не готов сразу снять все ограничения связанные с COVID-19, так как на территории страны наблюдается рост числа заразившихся «дельта»-штаммом.

Представитель администрации президента США допустил дальнейший возможный рост числа заболевших поэтому, по его словам, власти США будут продолжать сохранять существенные ограничения на въезд в страну для иностранцев.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,
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