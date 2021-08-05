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Рост цен на турпутевки по популярным направлениям достиг 100%

Елена Прошина
29 минут назад

Туроператоры зафиксировали рост цен на все популярные направления до 100%. Как сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, по сравнению с 2019 годом стоимость поездок существенно увеличилась, а в некоторых случаях достигла двукратного роста.

Путевки на популярные направления подорожали на 100%
Фото: ТАССТАСС

«В целом мы сравнивали цены сейчас на те направления, которые открыты, на туристические. За исключением Турции, все остальные направления подорожали от 30 до 100% по сравнению с 2019 годом», – заявила она.

Напомним, что ранее в МИД России призвали туристов более внимательно выбирать место отдыха в Турции из-за серьезных пожаров в стране.

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Как напомнили в ведомстве, в курортных зонах ввели обязательную сертификацию гостиниц по программе «Безопасный туризм» – таких отелях внедряются специальные требования к подбору персонала и проверке состояния его здоровья, специальные алгоритмы приема гостей и поддержание социальной дистанции.

Экономика,МИД,
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