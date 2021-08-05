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Власти ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю

Елена Прошина
19 минут назад

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, а также порекомендовала ему изучить историю.

Власти ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", — заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом", часть которого была опубликована в Telegram телеканала.

Комментируя данное высказывание президента Украины, глава МИД ДНР указала на большие пробелы в образовании главы государства.

"Он, по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом. Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории, а заодно и этимологию слов подучить, поскольку похоже, что господин Зеленский не видит разницы между понятиями "русский" и "российский".

Никонорова добавила, что призывы Президента Украины к жителям региона "ехать и искать себе место в России", говорят о том, что власти Украины не понимают причин конфликта в Донбассе.

Экономика,Наталья Никонорова,Владимир Зеленский,МИД,
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