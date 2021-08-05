Власти ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю

"Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", — заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом", часть которого была опубликована в Telegram телеканала.