Познер озвучил главное достижение Путина

«Я думаю, что главное достижение Путина – это то, что он все-таки собрал Россию воедино», - заявил Познер, отвечая на вопрос читателя на сайте «Познер Online».

Журналист отметил, что хорошо помнит 1990-е годы, когда было очевидно, что «страна просто разваливается». В то время остальной мир не обращал на Россию никакого внимания и не учитывал ее интересы.