Познер озвучил главное достижение Путина

Владимир Путин сумел собрать Россию воедино, это его главное достижение на посту президента РФ. Такое мнение высказал журналист Владимир Познер.
«Я думаю, что главное достижение Путина – это то, что он все-таки собрал Россию воедино», - заявил Познер, отвечая на вопрос читателя на сайте «Познер Online».
Журналист отметил, что хорошо помнит 1990-е годы, когда было очевидно, что «страна просто разваливается». В то время остальной мир не обращал на Россию никакого внимания и не учитывал ее интересы.
«Собственно, ей говорили: «Проиграла холодную войну – сиди и молчи», - напомнил журналист.
По словам Познера, Владимир Путин сумел изменить это положение.
«Сегодня игнорировать Россию никак нельзя. И мне кажется, что это его главное достижение», - заключил Познер.