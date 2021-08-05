Первый замглавы Минюста Любимов покидает свой пост

Юрий Любимов, согласно предварительным данным, уходит с поста первого заместителя министра юстиции Российской Федерации. Об этом сообщают РИА «Новости» ссылкой на источник, близкий к министерству юстиции.
«В ближайшее время должны освободить Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции России», — уточнил собеседник агентства.
Вероятная причина отставки Любимова не оглашается.
Предполагается, что освободившуюся должность может занять Евгений Забарчук, который находится на посту замминистра с апреля прошлого года. Официального подтверждения информации о будущих кадровых изменениях пока что нет.
Также, ранее сообщалось, что министр энергетики Крыма Евгений Рукавишников уйдет в отставку. Он был назначен на должность министра топлива и энергетики Республики Крым в декабре 2019 года. С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.