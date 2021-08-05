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Первый замглавы Минюста Любимов покидает свой пост

Елена Прошина
28 минут назад

Юрий Любимов, согласно предварительным данным, уходит с поста первого заместителя министра юстиции Российской Федерации. Об этом сообщают РИА «Новости» ссылкой на источник, близкий к министерству юстиции.

Первый замглавы Минюста Любимов покидает свой пост
Фото: YoutubeYoutube

«В ближайшее время должны освободить Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции России», — уточнил собеседник агентства.

Вероятная причина отставки Любимова не оглашается.

Предполагается, что освободившуюся должность может занять Евгений Забарчук, который находится на посту замминистра с апреля прошлого года. Официального подтверждения информации о будущих кадровых изменениях пока что нет.

Также, ранее сообщалось, что министр энергетики Крыма Евгений Рукавишников уйдет в отставку. Он был назначен на должность министра топлива и энергетики Республики Крым в декабре 2019 года. С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя начальника Управления государственного энергетического надзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Экономика,Евгений Рукавишников,Евгений Забарчук,Юрий Любимов,Минюст РФ,Ростехнадзор,
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