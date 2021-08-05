Первый замглавы Минюста Любимов покидает свой пост

Юрий Любимов, согласно предварительным данным, уходит с поста первого заместителя министра юстиции Российской Федерации. Об этом сообщают РИА «Новости» ссылкой на источник, близкий к министерству юстиции.

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«В ближайшее время должны освободить Юрия Любимова от должности первого заместителя министра юстиции России», — уточнил собеседник агентства.

Вероятная причина отставки Любимова не оглашается.

Предполагается, что освободившуюся должность может занять Евгений Забарчук, который находится на посту замминистра с апреля прошлого года. Официального подтверждения информации о будущих кадровых изменениях пока что нет.