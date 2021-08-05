"Рабство": Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи паспортов жителям Донбасса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».
«Что касается России по поводу паспортизации. Тут говорить просто и оценивать можно однозначно. Россия нарушает абсолютно все международное право», - сказал Зеленский.
По словам украинского президента, Россия может последовать крымскому сценарию 2014 года и «зайти» на территорию Украины, защищая свое население.
«Сначала паспорта ты раздаешь РФ, а затем заходишь и говоришь: я защищаю свое население. Уже своих граждан защищаю. Вот чем это опасно», - отметил Зеленский.
Он также назвал «рабством» якобы принуждение населения Донбасса к участию в российских выборах.
«Эти русские паспорта у украинцев, с этими паспортами украинцев, особенно в коммунальных предприятиях, в школах, в садиках, они сажают этих людей в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Они с русскими паспортами голосуют. Это рабство какое-то», - возмутился Зеленский.
Ранее украинский лидер заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, стоит уехать в Россию.
«Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет», - заметил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Зеленского, напомнила, что победу на выборах ему обеспечили русскоязычные граждане. По мнению Захаровой, Зеленский вместо того, чтобы объединять Украину, «кидает в людей камень раздора, добивая страну».