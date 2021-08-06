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Минздрав: коронавирус хуже поддаётся лечению из-за новых мутаций

News.ruиещё 1
39 минут назад

COVID-19 стал хуже поддаваться лечению из-за появления новых штаммов. Об этом журналистам «Комсомольской правды» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минздрав: коронавирус хуже поддаётся лечению из-за мутаций
Фото: ReutersReuters

Появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддаётся лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всём мире, — заявил Мурашко.

Он отметил, чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, нужно прервать цепочку заражений. Причём в начале пандемии для этого приходилось изолировать людей друг от друга, но теперь есть более эффективное и надёжное средство — вакцинация.

Ранее министр отметил, что в России стабилизируется ситуация с распространением COVID-19. Этому прежде всего способствует снижение количества заражённых в регионах из первой тройки по уровню заболеваемости — Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В то же время, по словам Мурашко, в ряде других регионов ситуация сохраняется напряжённой, там наблюдается рост заражений.

Экономика,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Комсомольская правда,
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