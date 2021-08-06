Китай обещает миру 2 млрд доз вакцины

«В течение всего этого года Китай будет стремиться предоставить миру 2 млрд доз вакцины», — сказал президент Китая в послании к форуму, посвященному сотрудничеству в области вакцинации, сообщает агентство Belga. Пекин также пообещал пожертвовать 100 млн долларов системе COVAX, добавил он.

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16 июля президент Си Цзиньпин пообещал предоставить 3 млрд долларов помощи для поддержки бедных стран перед лицом вспышки коронавируса во время онлайн-встречи глав государств стран Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества.

Финансовая помощь предназначена для того, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть социальные и экономические последствия эпидемии.