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США предложили Бразилии стать глобальным партнером НАТО

ИА Regnum
44 минуты назад

Власти США предложили Бразилии стать глобальным партнером НАТО при соблюдении ряда условий, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на источники в бразильском минобороны.

США предложили Бразилии стать глобальным партнером НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, соответствующее предложение сделал помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан министру обороны Бразилии Соузу Брага Нету. Одним из главных условий американской помощи является запрет доступа китайских компаний к сетям мобильной связи 5G на бразильской территории.

Газета отмечает, что пока в минобороны Бразилии нет единого мнения по этому вопросу — часть высоких должностных лиц поддерживает этот запрет, другая часть заявляет, что с оборудованием от китайской компании Huawei никогда не было проблем.

Получение статуса глобального партнера НАТО позволит Бразилии приобретать вооружения по более выгодным ценам, а также участвовать в программах подготовки личного состава. В настоящее время глобальными партнерами Североатлантического Альянса являются Австралия, Ирак, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Монголия, Пакистан, Колумбия и Афганистан.

Экономика,Джейк Салливан,Министерство обороны,НАТО,
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