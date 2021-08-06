Власти США предложили Бразилии стать глобальным партнером НАТО при соблюдении ряда условий, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на источники в бразильском минобороны.

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По их данным, соответствующее предложение сделал помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан министру обороны Бразилии Соузу Брага Нету. Одним из главных условий американской помощи является запрет доступа китайских компаний к сетям мобильной связи 5G на бразильской территории.

Газета отмечает, что пока в минобороны Бразилии нет единого мнения по этому вопросу — часть высоких должностных лиц поддерживает этот запрет, другая часть заявляет, что с оборудованием от китайской компании Huawei никогда не было проблем.