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Пекин закрывает массовые мероприятия из-за коронавируса

ИА Regnum
18 минут назад

Пекин продолжит ужесточать меры по профилактике и борьбе с эпидемиями после недавней вспышки COVID-19, сообщил муниципальный штаб по профилактике и борьбе с эпидемиями, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Пекин закроет массовые мероприятия из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Пекин введет медицинское наблюдение и мониторинг за людьми из районов высокого и среднего риска по COVID-19 сроком до 21 дня и усилит скрининг тех, кто въезжает в город для получения медицинской помощи из районов с зарегистрированными случаями COVID-19.

Пекин прекратит проведение новых крупномасштабных коммерческих представлений, в основном приводящихся на стадионах и в спортивных залах. Утвержденные выступления, которые еще не состоялись, будут отложены. Пекин также будет строго контролировать групповые поездки в город и за его пределы.

Экономика,Синьхуа,
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