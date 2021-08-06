"Боевик биологической войны". Теории о происхождении коронавируса

Специалисты разведслужбы США занимаются анализом генетических данных 22 тыс. вирусов, изучавшихся в лабораториях Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По информации телеканала, эти исследования могут пролить свет на происхождение коронавирусной инфекции.

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CNN заявляет, что не располагает информацией о том, как именно США получили эти данные. В то же время, источники телеканала не исключают возможности взлома американской стороной серверов, связанных с институтом в Ухани.

«Не вполне ясно, как именно или когда спецслужбы США получили доступ к информации, но машины, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных от вирусов, обычно подключены к внешним облачным серверам, что оставляет открытой возможность их взлома», - сообщает CNN.

Всего сейчас, по данным CNN, в распоряжении США оказалась информация о 22 тыс. вирусов, с которыми работали уханьские специалисты. Данные представляют из себя огромный необработанный массив генетической информации, для анализа которого будут использованы суперкомпьютеры Министерства энергетики США.

В то же время, помимо чисто технических, на пути адекватной обработки полученных данных стоят и языковые затруднения. Для такой работы требуются очень специфические специалисты – не просто хорошие биологи, чья лояльность не вызовет сомнений у разведслужбы США, но и способные переводить сложные тексты с китайского языка.

«Это очень небольшой пул ученых. Ситуация довольно сложная», - подчеркивает источник CNN.

Различные теории об искусственном происхождении COVID-19 появились почти одновременно с первыми крупными вспышками инфекции и последовавшими за этим жесткими ограничительными мерами со стороны государств.

О том, что вирус мог быть разработкой Уханьского института вирусологии Washinton post писали еще в январе 2020. Издание тогда приводило слова Дени Шохама, бывшего офицера израильской военной разведки, изучавшего тему китайского биологического оружия, который утверждал, что вирус может быть связан с соответствующими разработками китайских специалистов, а институт вирусологии в Ухани был площадкой, в рамках которой велись разработки, в том числе и биологического оружия.

“Некоторые лаборатории в институте, вероятно, занимались, с точки зрения исследований и разработок, китайским биологическим оружием, по крайней мере, параллельно своей основной деятельности», - заявил Шохам.

В то же время, многие пользователи китайских интернет-ресурсов с самого начала эпидемии обвиняли в ней США. Об этом писал The Economist в феврале 2020 года. Издание ссылается на материалы различных китайских СМИ и посты в соцсетях, где коронавирус называют методом гибридной войны США против Китая.

Также в китайских СМИ появлялась теория, согласно которой коронавирус в Ухани мог появиться из-за американских военных, прибывших в 2019 году на Всемирные военные игры. Авторы этих статей называют участников со стороны США «боевиками» биологической войны, ссылаясь на, как им кажется, непропорционально низкие результаты американской команды, доказывающие, что основной целью ее приезда было отнюдь не участие в играх.

Англоязычный иранский телеканал Press TV распространял информацию о том, что создание COVID-19 произошло по приказу Израиля.