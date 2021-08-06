Чапаев, Гагарин и израильский солдат: 8 анекдотов от Путина и других политиков

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским, вспомнив одесский анекдот про неработающий фонтан. "Рамблер" вспомнил другие анекдоты, которые рассказывали российские политики.

«Кортик» и «черная полоса» от Путина

Зимой 2017 года в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос касательно гонки вооружений, рассказал анекдот про кортик и часы.

Отец-бывший офицер спрашивает сына, не видел ли он его кортик. На что сын отвечает, что поменял кортик во дворе на часы у ребят.

«Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? «Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?», — закончил Путин анекдот.

Большую пресс-конференцию в 2015 году Путин даже начал с анекдота. В ответ на вопрос журналиста о вероятности выхода России из кризиса глава государства рассказал о черном и белом.

Встречаются два приятеля, и один другому говорит:

– Как дела?

– Сейчас черная полоса.

Проходит полгода:

– А сейчас как дела?

– Черная полоса.

– Стой, тогда же была черная!

– Нет, выяснилось, что тогда была еще белая.

В октябре 2017 года состоялось пленарное заседание в рамках российской энергонедели, во время которого президент рассказал анекдот про израильскую армию.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму Uzi и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?», — сказал Путин.

Анекдоты от Лаврова

Глава российского МИД Сергей Лавров известен своей любовью к удачным анекдотам и хорошим чувством юмора в целом. Летом 2017 года на международном форуме "Примаковские чтения" он, говоря о нападках стран Европы на Россию, вспомнил анекдот про Чапаева.

"Помните [анекдот], как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, [играли в карты] и когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича поперла карта", - рассказал Лавров, вызвав смех в зале.

В том же году на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кипра российский министр описал средства массовой информации США с помощью анекдота о советских газетах.

Лавров напомнил, что в Советском Союзе шутили о том, что «есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды». Он добавил, что американская пресса работает именно в этом ключе.

Жириновский и кнопки Обамы

В 2016 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский буквально "порвал" студию программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1" анекдотом про тогдашнего президента США Барака Обаму.

"У Барака Обамы три кнопки — желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал — Европы нет, желтую нажал — Китая нет, красную нажал — России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза — золотой, серебряный и фаянсовый, но, когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", - сказал Жириновский.

Коммунист и золото паралимпийцев

Еще одним российским политиком, который говорил об Обаме в анекдотическом смысле, стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 2014 году, выступая в Госдуме, он рассказал такой анекдот:

"И два слова о санкциях. Хочу для Обамы специально анекдот рассказать. Обама сегодня утром встает и говорит жене: "Полный кошмар, достали меня эти русские, Путин с этим Крымом. Я бы им все ноги повыдергал". Она ему говорит: "Подожди, ты посмотри на результаты Паралимпиады. Они без ног все золото захватили!" – рассказал Зюганов.

«Никому не рассказывай!»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на ПМЭФ в 2021 году вспомнил один из своих любимых анекдотов на профильную тему. По его сюжету, Гагарин после своего исторического полета попадает на прием в Кремль. За обеденным столом с одной стороны от него оказывается тогдашний глава государства Никита Хрущев, с другой – патриарх. Первым задает вопрос Хрущев.