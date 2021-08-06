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Сербия подарит Ирану 50 тысяч доз "Спутника V"

ИА Regnum
27 минут назад

Сербия подарит Ирану 50 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 5 августа в Тегеране после церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси.

Сербия подарит Ирану 50 тысяч доз "Спутника V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сообщил о решении правительства Сербии выделить народу Ирана 50 000 доз вакцины «Спутник V». Мы знаем, что это небольшое количество для такой большой страны, но это жест дружбы», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Дачич добавил, что между Сербией и Ираном сложились дружеские отношения еще сj времен бывшей Югославии.

«У нас всегда было взаимопонимание, это касается всех проблем, особенно двойных стандартов, которые применяет мировое сообщество», — сказал Дачич.

Напомним, что весной этого года в Сербии было налажено производство российской вакцины «Спутник V».

Экономика,Ивица Дачич,
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