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В Тбилиси началась новая акция протеста

ИА Regnum
1 час назад

В Тбилиси сотрудники службы по уборке мусора «Тбилсервис групп» 6 августа вышли на забастовку. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сократили зарплаты": Жители Тбилиси вышли на акцию протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным журналистов, протестующие обвинили руководство компании в одностороннем изменении условий договора. Участники акции заявили, что работать стало тяжелей, а зарплата стала меньше.

«Нам не сократили, а добавили рабочие часы, и фактически сократили зарплаты. С утра до вечера мы в мусоре, кто ответственен за это?» — сказал журналистам один из протестующих.

Стоит отметить, что в Тбилиси в начале августа был изменён график уборки мусора. Основную часть работы мэр столицы Каха Каладзе распорядился проводить в ночное время.

Экономика,Каха Каладзе,
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