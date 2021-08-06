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На Украине противников украинизации попросили покинуть страну

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины. Об этом уполномоченный по защите государственного языка республики Тарас Кремень заявил в эфире украинского «Четвертого канала», пишет «Страна.ua».

Противников украинизации попросили покинуть страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что язык является «своеобразным кодом нации», а использование «мовы» во всех сферах — данью уважения украинскому народу.

Противников украинизации же Кремень попросил покинуть Украину.

«Кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство — пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя комфортно», — заключил он.

Предложение омбудсмена стало ответом на недавнее высказывание украинского врача и телеведущего Евгения Комаровского, который раскритиковал языковое законодательство республики. По его мнению, оно является унизительным для жителей страны, а наличие в ней уполномоченного по защите государственного языка заставляет сожалеть о проживании на территории Украины.

В 2019 году на Украине начал действовать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает обязательное использование «мовы» в органах государственной власти и местного самоуправления, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.

Экономика,Евгений Комаровский,
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