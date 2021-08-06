Дерипаска вложился в развитие искусственного интеллекта

В Москве появился фонд поддержки молодых ученых, изучающих искусственный интеллект. Его сформировали выпускники МГУ при поддержке фонда развития теоретической физики и математики «Базис», основанного Олегом Дерипаской. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Мосленты».

Фото: пресс-служба Фонда развития пресс-служба Фонда развития

Фонд «Интеллект» делает ставку на перспективную молодежь: выплачивает аспирантам именные стипендии, оснащает МГУ технической инфраструктурой, необходимой для проведения передовых исследований, занимается организацией на базе университета учебных программ и лекций ученых с мировой известностью. В сообщении подчеркивается, что своей целью новый фонд видит создание условий для работы молодых ученых в сфере AI. В настоящее время в партнерстве с МГУ фонд «Интеллект» проводит конкурс для аспирантов и постдоков, занимающихся исследованиями в области мозга, когнитивных системы и искусственного интеллекта. Победители получат гранты, а также финансовую и социальную поддержку. Представители фонда отмечают, что поддержка талантливых ученых — необходимое условие для развития науки, потому что за каждым открытием стоят конкретные авторы.

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«У нас в стране — как, впрочем, и во всем мире — огромная нехватка действительно сильных специалистов, которые могут совершать заметные прорывы, — считает Александр Крайнов, член Попечительского совета фонда, директор «Яндекса» по развитию технологий искусственного интеллекта. — И есть все основания полагать, что благодаря Фонду "Интеллект", МГУ сможет стать одним из основных центров в стране по подготовке таких специалистов».

Член Научного совета фонда, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов, в свою очередь, напоминает: XIX век — это время AI.

«Очень важно, чтобы Россия была лидером, а не догоняющим в этой области. Поэтому так необходимы сильные исследовательские и образовательные программы вместе с адекватной поддержкой перспективных учёных в этой области», — подчеркнул Оганов.