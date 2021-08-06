Урбанисты оценили идею Шойгу о городах в Сибири в триллионы рублей

Строительство одного нового города в Сибири обойдется в триллион рублей или более, а потребуется на это несколько десятков лет, полагают опрошенные РИА Недвижимость эксперты по градостроительству и урбанистике.

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Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу ранее предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Он считает, что на этой территории есть возможность построить три-пять крупных городов с населением как минимум 300-500 тысяч человек.

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Реализовывать инициативу придется главным образом за счет бюджета, считает архитектор-градостроитель Илья Заливухин.

«Только после этого возникнет возможность застройки жильем. На 10 миллионов квадратных метров жилья, которые потребуются для города с населением 300 тысяч человек, нужно где-то 500 миллиардов рублей. Плюс инфраструктура. Получается, на такой город потребуется порядка триллиона рублей», – заявил он.

Саму идею Заливухин счел «абсолютно верной», поскольку население все больше стремится жить в городе. При этом он призвал обратить внимание на уже существующие города, в которых живут порядка полумиллиона человек. Это будет стоить дешевле, чем создавать с нуля инфраструктуру. Активно развивать можно такие города, как Новосибирск, Красноярск и другие, считает специалист.

Генеральный директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова назвала идею амбициозной и возможной для реализации при соблюдении ряда условий. Например, должна быть транспортная и инженерная инфраструктура, водоснабжение, рабочие места.

«Быстро такие проекты реализованы быть не могут, освоение подобных территорий займет десятилетия», - полагает она.

По мнению Чудиновой, такие проекты влияют на развитие транспортных узлов и хабов, для реализации которых требуется привлечение высокотехнологичных международных компаний.