Раскрыта стоимость доставки мигрантов из Белоруссии в ЕС: они платят за сопровождение до границы по 750 долларов (54 798 рублей) с человека. Об этом сообщает РБК.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Mindaugas Kulbis / AP

В сети появились кадры, на которых группа мигрантов перелазит через забор с колючей проволокой на границе с помощью стремянки.

Компании в чатах Telegram-каналов предлагают добраться до забора на белорусско-литовской границе и берут 200 долларов за младенца, 550 долларов за ребенка и 750 долларов со взрослого человека. Однако мигрантов задерживают на границе с Литвой, после чего селят в лагерях под охраной, где они часто устраивают бунты из-за недовольства условиями проживания. Против них полиция применяет дубинки и слезоточивый газ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории. Он добавил, что армия должна сделать все возможное, чтобы белорусы чувствовали себя в безопасности.

3 августа глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил, что сотрудники ведомства развернули на границе порядка 180 нелегальных мигрантов из Белоруссии. Он добавил, что литовские пограничники воспользовались новыми полномочиями об оказании силового сопротивлениям нелегалам.