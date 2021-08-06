"Это неоплатонизм": филолог об инициативе по русскому языку на Украине

"По сути это неоплатонизм, неоплатоники считали, что слово отражает сущность вещей. И если нет соответствия между словом и сутью вещей, то это плохо, а вот правильно назовем и все будет отлично. Помните как в "Капитане Врунгеле"? Беда и победа. Вот из этой серии", - добавил он.