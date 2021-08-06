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"Глупость, замешанная на идеологии": филолог о сделанной на Украине попытке переименовать русский язык

Елена Прошина
55 минут назад

Инициатива украинской писательницы Ларисы Ницой о переименовании русского языка в "московский" отражает довольно архаичный взгляд на вещи, предполагающий, что изменение названий понятий влияет на их сущность, заявил "Рамблер" доктор филологических наук, профессор ,заведующий отделом института русского языка РАН Анатолий Баранов.

"Это неоплатонизм": филолог об инициативе по русскому языку на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это какая-то очередная глупость, замешанная на идеологии "большевисткого" толка. Ну в данном случае эта метафора. Эти люди живут в плену иллюзий, думают, что если переназвать какой-то объект, категорию, понятие так нам кажется правильно, то все у нас будет хорошо", - считает он.

Баранов отметил, что такой взгляд на взаимоотношения названий вещей и их сущности был характерен для неоплатонизма - философского течения, популярного в Римской империи в первые века нашей эры.

"По сути это неоплатонизм, неоплатоники считали, что слово отражает сущность вещей. И если нет соответствия между словом и сутью вещей, то это плохо, а вот правильно назовем и все будет отлично. Помните как в "Капитане Врунгеле"? Беда и победа. Вот из этой серии", - добавил он.

Филолог подчеркнул, что в истории не было прецедентов, когда русский язык называли бы московским.

"Про то, что кто-то когда-то называл язык московским, мне неизвестно. Она наверное перепутала - есть обидное обзывательство "москвали". В целом, оно основано на одном из исторических названий Руси - Московия. Но чтобы язык назывался в каких-то документах или хрониках московским, о таком мне ничего не известно", - заявил Баранов.

Предложение переименовать русский язык в "московский" украинская писательница Лариса Ницой высказала в эфире телеканала "Украина 24". Она считает, что это название является более исторически верным так как происходит от одного из исторических названий России - Московия.

Экономика,Лариса Ницой,Анатолий Баранов,РАН,
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