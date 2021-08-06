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В Белоруссии объяснили видео из «лагеря для диссидентов»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
14 минут назад

Сообщения СМИ о якобы «тюремном лагере для политзаключенных» в Белоруссии не соответствуют действительности, это территория воинской части, заявили в минобороны страны.

В Белоруссии объяснили видео из «лагеря для диссидентов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможным тюремным лагерем, построенным внутри Белоруссии для политических заключенных» назвали журналисты CNN территорию воинской части – 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил», – цитирует сообщение пресс-службы белорусского ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что «каждый ребенок в поселке Новоколосово Столбцовского района прекрасно знает эту воинскую часть», она располагается в этом месте с 50-х годов XX века.

«Министерство обороны Белоруссии готово принять съемочную группу СNN, чтобы журналисты могли завершить свое «расследование», – заключили в министерстве.

Напомним, американский канал CNN со ссылкой на видео некоего активиста и очевидцев сообщил, что в часе езды от Минска якобы построили лагерь для диссидентов.

Экономика,Министерство обороны,CNN,РИА Новости,
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