На Украине ответили на анекдот Шойгу

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что если киевские власти продолжат вести антиукраинскую политику, то часть Украины скоро начнет проситься в Россию. Так он прокомментировал реакцию украинской стороны на старый одесский анекдот министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу возвращения Крыма Украине, пишет РИА "ФАН".

Фото: Reuters Reuters

Ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что Шойгу только в России имеет статус министра, но не на Украине. Кроме того, он назвал себя одесситом и объявил, что Украина «вернет контроль над Крымом», а также пригрозил заочному визави «одесской тюрьмой».

Журавко же наоборот, поддержал Шойгу и заявил, что Крым – это русская территория.

«В том, что произошло в 2014 году, виновно правительство Украины. Мы еще посмотрим, что будет дальше с остальной частью Украины, что от нее в конечном итоге останется. Благодаря таким политикам, как Гончаренко, в Россию скоро уйдут Одесса, Херсон, Николаев И так по самый Киев», – сказал собеседник издания.

Кроме того, политик добавил, что власти Украины делают все, чтобы окончательно развалить страну.

«Когда на Украине пройдет свой Гаагский трибунал, в тюрьме будут сидеть Гончаренко, Порошенко и другие, если, конечно, не сбегут из страны. Эти люди предали свое государство. Придет время, за содеянное ответит и нынешний глава Украины Владимир Зеленский», – сказал он.