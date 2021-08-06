На Украине ответили на анекдот Шойгу

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что если киевские власти продолжат вести антиукраинскую политику, то часть Украины скоро начнет проситься в Россию. Так он прокомментировал реакцию украинской стороны на старый одесский анекдот министра обороны РФ Сергея Шойгу по поводу возвращения Крыма Украине, пишет РИА "ФАН".
Ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что Шойгу только в России имеет статус министра, но не на Украине. Кроме того, он назвал себя одесситом и объявил, что Украина «вернет контроль над Крымом», а также пригрозил заочному визави «одесской тюрьмой».
Журавко же наоборот, поддержал Шойгу и заявил, что Крым – это русская территория.
«В том, что произошло в 2014 году, виновно правительство Украины. Мы еще посмотрим, что будет дальше с остальной частью Украины, что от нее в конечном итоге останется. Благодаря таким политикам, как Гончаренко, в Россию скоро уйдут Одесса, Херсон, Николаев И так по самый Киев», – сказал собеседник издания.
Кроме того, политик добавил, что власти Украины делают все, чтобы окончательно развалить страну.
«Когда на Украине пройдет свой Гаагский трибунал, в тюрьме будут сидеть Гончаренко, Порошенко и другие, если, конечно, не сбегут из страны. Эти люди предали свое государство. Придет время, за содеянное ответит и нынешний глава Украины Владимир Зеленский», – сказал он.
Напомним, что ранее в интервью телеканалу «Дон» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией». В ответ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что полуостров всегда был и будет российский, в то время как президенты Украины регулярно сменяются.