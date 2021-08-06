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Путин поручил правительству поддержать россиян с низкими доходами

Президент России Владимир Путин распорядился правительству РФ организовать мониторинг и в случае необходимости оказывать дополнительную поддержку гражданам с низкими доходами.

Доклад о соответствующей работе должен быть представлен главе государства 1 ноября, далее - один раз в шесть месяцев.

Кроме этого, в списке поручений кабмину от президента содержится задача по приросту численности населения к 2024-му году. Путин распорядился скорректировать показатели ожидаемой продолжительности жизни и численности населения в национальных целях развития.

Цена на газ в Европе побила рекорд

На фоне аварии на заводе «Газпрома» в ЯНАО цена на газ в Европе превысила отметку в $540 за тыс. куб. м. Такая стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах стала рекордной. Сегодня на торгах стоимость сентябрьских газовых фьючерсов выросла на 3,36% и в пиковых значениях вплотную приблизилась к $545 за 1 тыс. куб. м. Накануне на предприятии нефтеперерабатывающего профиля «Газпрома» в Якутии, являющемся производителем высококачественных продуктов из углеводородного сырья, произошел пожар. В результате чего прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» упала более чем в два раза.

Шойгу в ответ на слова Зеленского про Крым рассказал одесский анекдот

Глава Минобороны России Сергей Шойгу шуткой ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что однажды Крым вернется в состав страны. Министр считает, что руководители Украины будут меняться, а полуостров все равно будет принадлежать России. Ранее президент Украины в одном из интервью заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». В ходе беседы он выразил свою любовь к полуострову и даже несколько раз назвал его «своим».

Из изолятора в Подмосковье сбежали опасные преступники

В числе беглецов - Александр Мавриди. Его обвиняют в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Муругова. Преступление было совершено в Истринском районе. Кроме этого, Мавриди ранее обвинялся в похищении адвоката Завгороднего. Другие беглецы - Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Поиском преступников занят весь личный состав подмосковной полиции.

Россиянам компенсируют затраты на газификацию

Граждане, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации. Закон о бесплатном доведении газа до участков подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Первый этап газификации пройдет до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственность за доведение газопровода до границ земельных участков возлагается на единого оператора газификации. Комплексный договор на подключение будет предусматривать принцип «единого окна», что должно сократить сроки работ.

Белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации и выслал из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака. Причиной этого стала ситуация с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской. Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет, она также опасалась, что на родине попадет в тюрьму.

Новые уловки: деньги начали красть с дубликатов сим-карт

Рамблер

Мошенники начали списывать деньги со счетов россиян с помощью дубликатов сим-карт: они используют банковское приложение. Мошенничество проводится в несколько этапов. Сначала регистрируется поддельный аккаунт, с его помощью создается видимость принадлежности к живому человеку. На втором этапе проводится поиск жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

В ВОЗ предупредили о «периоде реальной опасности» из-за коронавируса

По мнению главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, на рост заболеваемости коронавирусом влияют как резко возросшие социальные контакты, так и непоследовательные меры в области здравоохранения и «несправедливая вакцинация». Так, в бедных странах не могут получить вакцину даже медработники, спасающие жизни, при этом в богатых странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

Суд приговорил Олега Навального к условному сроку

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. В период испытательного срока осужденный не должен менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, должен являться на регистрацию в специализированный орган. Адвокат Навального Никас Параскевов заявил, что считает этот приговор неправосудным и обжалует его.

Синхронисток из Украины осудили за дружбу с россиянами