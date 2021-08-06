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Пока вы не уснули: Газ в Европе рекордно подорожал после аварии на "Газпроме"

Елена Прошина
1 час назад

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Путин поручил правительству поддержать россиян с низкими доходами

Президент России Владимир Путин распорядился правительству РФ организовать мониторинг и в случае необходимости оказывать дополнительную поддержку гражданам с низкими доходами.

Доклад о соответствующей работе должен быть представлен главе государства 1 ноября, далее - один раз в шесть месяцев.

Кроме этого, в списке поручений кабмину от президента содержится задача по приросту численности населения к 2024-му году. Путин распорядился скорректировать показатели ожидаемой продолжительности жизни и численности населения в национальных целях развития.

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Цена на газ в Европе побила рекорд

На фоне аварии на заводе «Газпрома» в ЯНАО цена на газ в Европе превысила отметку в $540 за тыс. куб. м. Такая стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах стала рекордной. Сегодня на торгах стоимость сентябрьских газовых фьючерсов выросла на 3,36% и в пиковых значениях вплотную приблизилась к $545 за 1 тыс. куб. м. Накануне на предприятии нефтеперерабатывающего профиля «Газпрома» в Якутии, являющемся производителем высококачественных продуктов из углеводородного сырья, произошел пожар. В результате чего прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» упала более чем в два раза.

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Шойгу в ответ на слова Зеленского про Крым рассказал одесский анекдот

Глава Минобороны России Сергей Шойгу шуткой ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что однажды Крым вернется в состав страны. Министр считает, что руководители Украины будут меняться, а полуостров все равно будет принадлежать России. Ранее президент Украины в одном из интервью заявил, что «Крым никогда не будет русской землей». В ходе беседы он выразил свою любовь к полуострову и даже несколько раз назвал его «своим».

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Из изолятора в Подмосковье сбежали опасные преступники

В числе беглецов - Александр Мавриди. Его обвиняют в громком убийстве "колбасного короля" Владимира Муругова. Преступление было совершено в Истринском районе. Кроме этого, Мавриди ранее обвинялся в похищении адвоката Завгороднего. Другие беглецы - Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Поиском преступников занят весь личный состав подмосковной полиции.

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Россиянам компенсируют затраты на газификацию

Граждане, которые платно подключили газ до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации. Закон о бесплатном доведении газа до участков подписал 11 июня президент России Владимир Путин. Первый этап газификации пройдет до 2023 года, второй — до 2030 года. Ответственность за доведение газопровода до границ земельных участков возлагается на единого оператора газификации. Комплексный договор на подключение будет предусматривать принцип «единого окна», что должно сократить сроки работ.

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Белорусских тренеров выгнали из Олимпийской деревни

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации и выслал из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака. Причиной этого стала ситуация с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской. Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет, она также опасалась, что на родине попадет в тюрьму.

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Новые уловки: деньги начали красть с дубликатов сим-карт

Рамблер

Мошенники начали списывать деньги со счетов россиян с помощью дубликатов сим-карт: они используют банковское приложение. Мошенничество проводится в несколько этапов. Сначала регистрируется поддельный аккаунт, с его помощью создается видимость принадлежности к живому человеку. На втором этапе проводится поиск жертв через рекламный кабинет и поиск в Facebook и Instagram.

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В ВОЗ предупредили о «периоде реальной опасности» из-за коронавируса

По мнению главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, на рост заболеваемости коронавирусом влияют как резко возросшие социальные контакты, так и непоследовательные меры в области здравоохранения и «несправедливая вакцинация». Так, в бедных странах не могут получить вакцину даже медработники, спасающие жизни, при этом в богатых странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

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Суд приговорил Олега Навального к условному сроку

РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. В период испытательного срока осужденный не должен менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, должен являться на регистрацию в специализированный орган. Адвокат Навального Никас Параскевов заявил, что считает этот приговор неправосудным и обжалует его.

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Синхронисток из Украины осудили за дружбу с россиянами

Украинский политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал сборную страны по синхронному плаванию за их слова о дружбе с российскими спортсменками. По его мнению, таким образом, они нанесли «удар» по Украине. По его мнению, такие отношения могут привести к сомнениям зарубежных партнеров в правдивости заявлений Киева о конфликте с Россией. В результате они могут отказаться помогать. Голобуцкий также подметил, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.

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Экономика,Артур Шумак,Юрий Моисевич,Александр Мавриди,Олег Навальный,Владимир Зеленский,Алексей Навальный,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,ВОЗ,Мосгорсуд,Газпром,Правительство РФ,РИА Новости,
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