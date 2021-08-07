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Россия назвала Австрию одним из главных партнеров в Европе

Деловая газета "Взгляд"иещё 11
26 минут назад

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия считает Австрию одним из своих ключевых партнеров в Европе.

Путин объявил Австрию одним из главных партнеров в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта страна [Австрия] – один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей – причем это было самое широкое представительство – в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», – отметил Путин на церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Россия остается одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.

Экономика,Себастьян Курц,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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