Путин объявил Австрию одним из главных партнеров в Европе

«Эта страна [Австрия] – один из наших ключевых партнеров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие ее представителей – причем это было самое широкое представительство – в Петербургском экономическом форуме и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», – отметил Путин на церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии, передает ТАСС.