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Путин назвал рабочий класс политической силой России

ТАСС
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин назвал рабочий класс политической силой России.

Путин назвал рабочий класс политической силой России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас - ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - заявил на встрече с работниками и строителями нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.

По его словам, в рабочих специальностях трудятся люди разного уровня компетенции, "но в целом тенденция к усложнению рабочих профессий".

"Современный рабочий не может эффективно функционировать без инженерных навыков. Сегодня рабочие работают в сфере и искусственного интеллекта, и больших данных, работают и с беспилотной техникой. Работа становится все более сложной и все более интересной", - добавил Путин.

Отвечая на приглашение посетить финал национального чемпионата WorldSkills в Уфе, президент не смог точно сказать, приедет он или нет, но признался, что относится к этому мероприятию с большим интересом.

"Поэтому, если удастся, конечно, постараюсь", - заключил он.

Экономика,Владимир Путин,
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