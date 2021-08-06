Путин назвал рабочий класс политической силой России

"У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас - ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется", - заявил на встрече с работниками и строителями нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии.