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«Вектор»: в регионах РФ 80% заражённых являются суперраспространителями

News.ruиещё 4
44 минуты назад

В некоторых российских регионах заражённые коронавирусом люди в 80% случаев могут быть суперраспространителями инфекции — то есть они заражают вирусом больше среднестатистической нормы. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

В «Векторе» рассказали о суперраспространителях COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доля суперраспространителей в РФ оценить достаточно сложно, страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пёстрая. Поэтому в некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более, — отметил учёный.

Причина в том, что люди приходят на праздники и прочие мероприятия без масок, отказываются соблюдать социальную дистанцию, толпятся, обнимаются. Такая ситуация особенно опасна в субъектах, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъёму, уточнил Семёнов.

Учёный подчеркнул, что суперраспространителей меньше там, где заболеваемость идёт на спад, однако именно эти люди вносят наибольший вклад в распространение болезни.

Ранее в центре «Вектор» заявили, что на сегодняшний день в мире нет никаких убедительных доказательств искусственного происхождения коронавируса.

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